Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-4) sobre o Moreirense:

«Acho que foi uma boa vitória, merecida, com uma entrada forte no jogo que nos permitiu avolumar o resultado, num contexto extremamente complicado. Desde o jogo com o Benfica para a Taça da Liga andamos a jogar com dois dias de intervalo. Em doze dias já vamos com uma data de jogos, até lhe perdi a conta. É muito difícil de gerir. Felizmente temos feito o nosso melhor, temos sido inexcedíveis. O padrão de jogo é sempre o mesmo, a atitude é sempre mesma. Tenho de estar satisfeito com a postura da equipa. A nossa equipa foi muito inteligente na abordagem ao jogo, o Moreirense apenas tinha uma derrota aqui».

[Pressing foi a chave?] «Temos um padrão ofensivo na equipa, condicionamos os adversários à frente mas também sabemos esperar. O quarto golo surge assim, a equipa está preparada para várias coisas, às vezes à confusão na forma como jogamos».

[Paulinho] «Não é oficial, não se comenta».

[Importante toda a equipa estar a fazer golos?] «É uma mentalidade. Não estamos centralizados no avançado. Não é uma preocupação que o ponta de lança faça golos, queremos é uma boa dinâmica da equipa, o trabalho coletivo tem de prevalecer».