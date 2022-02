Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate sem golos frente ao Santa Clara:

«Antevia-se um jogo difícil, contra uma equipa boa e sólida. Em futebol jogado o Santa Clara é das melhores equipas da Liga. Fomos para jogo num contexto nada fácil, dada a densidade de jogos. Creio que os jogadores deram tudo o que tinham, faltou aqui e ali qualidade. O jogo foi intenso, mandámos duas bolas aos ferros, tivemos duas oportunidades contra um adversário difícil com um jogo pausado, até com bola um jogo pausado. O jogo ficou mais mole, mas chego ao fim com a sensação de que a equipa fez tudo. Poderíamos e deveríamos ter ganho o jogo pelas claras oportunidades que tivemos, eles tiveram também ,mas fomos a equipa que desde início mostrou vontade de ganhar».

[Três mudanças ao intervalo] «O Fabiano estava bem, mas tinha amarelo. Entendemos que a saída por três pela esquerda podia ser favorecida com um avançado com andamento por aquele lado. Na primeira parte notou-se dificuldade em pedir bolas nas costas e o Vitinha entrou por isso, conseguimos mais profundidade».

[Fadiga mental?] «Absoluto. Quando às vezes dizemos algumas cheira a desculpa. É mais a fadiga central do que a chamada fadiga periférica. A equipa apurou-se e teve nervo, mas na fadiga central teve pior. Ficámos limitados no meio campo ao Al Musrati e ao Castro, o André Horta está castigado, o Mineiro e o Gorby estão lesionados. Acabámos por meter o Ricardo Horta como médio, mas sim, a fadiga central foi mais notória do que a fadiga periférica».