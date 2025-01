Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (3-0) frente ao Boavista:

«Vou só retroceder um pouco: no jogo da Luz a equipa teve um compromisso fantástico; depois, na Taça da Liga nem tanto, mas na Amadora voltamos a ter uma verdadeira equipa. Na quinta-feira tivemos uma atitude fortíssima, já vi o jogo duas vezes. Hoje o mote era esse, dar sequência, sabíamos que íamos defrontar os reis da atitude, e que apesar de não conseguir resultados, os resultados são magros, a nossa equipa teve uma atitude competitiva forte, o que aliado à qualidade conseguiu vencer bem. Na primeira parte conseguimos construir o resultado, na segunda parte foi mais gerir e apareceu o terceiro golo. Vitória inteiramente justa».

[Melhor série no campeonato…] «Não vou sair do trilho do que tenho vindo a dizer. Tem sido uma época complicada, de transição, com muita gente a chegar, neste momento o grau de maturidade é diferente, mas não estamos num nível de maturidade ainda grande; estamos em crescimento. Tendo em conta os sobressaltos que já tivemos, o que digo é que a equipa vai estar focada e quinta vai fazer tudo o que estiver ao alcance para seguir em frente [na Liga Europa]. Depois segue-se o Moreirense; vamos atirar-nos aos jogos para ganhar».

[Com os da frente a perder pontos, é inevitável olhar para cima?] «Olhar para cima, sempre. Mas, acima de tudo, estamos concentrados no caminho e não no destino. O caminho é jogo a jogo, já estamos vacinados para as distrações este ano, com alguns sobressaltos. O grau de maturidade é maior, a equipam parece estar a querer responder e evoluir, mas não tenho condições neste momento para dizer que vou lutar por isto ou por aquilo, tenho uma equipa para ganhar jogos».

[Estreia de Chissumba] «Jogou porque tem estado muito bem na equipa B, depositamos grandes esperanças nele, faz bem o corredor e estava a bater à porta para uma oportunidade, é o vigésimo passageiro. Esteve bem hoje e satisfez, tal como o Diego, já para não falar daqueles que parecem consagrados, o Gorby e o Roger».