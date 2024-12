Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) na receção ao Estoril, depois de estar a vencer 2-0:

«Este jogo tem uma história grande, não fomos intensos e agressivos como deveríamos ser. No crescimento que temos tido demos um passo atrás. Mesmo assim, num registo intermédio tivemos oportunidades para vencer confortavelmente. Tínhamos o jogo controlado, quando colocámos o Bruma como avançado podíamos ter feito o 3-0 e sentenciava-se o jogo. Só que há pequenas coisas, erros, e tenho de assumir os erros. Demos um passo atrás, voltámos a cometer erros infantis num jogo que estava controlado. Há um erro gritante no 2-2, a equipa reage, ainda teve oportunidades para fazer o 3-2, não conseguimos, tenho de assumir a responsabilidade pelo resultado que não conseguimos».

[O que está na génese destes problemas?] «Isto controla-se? É controlável? O treinador vai dizer o quê? O que aconteceu hoje não é controlável, não é treinável, são erros infantis que custam caro. Tivemos 5 ou 6 oportunidades claríssimas que não marcámos. Não posso controlar, o que posso controlar é o trabalho, que a equipa volte a estar focada amanhã. Esta época estes erros já custaram muitos pontos, principalmente em casa. Fora até somos a segunda melhor equipa. Temos de trabalhar para no próximo jogo voltar ao nível que estávamos, sem dúvida nenhuma, porque hoje voltámos atrás claramente».

[Arrey-Mbi] «Tenho dificuldade em crucificar um jogador, por questão de formação e educação não o vou fazer. É um miúdo, tem 20 anos, tem competências muito boas. São erros decisivos no desfecho do jogo. são situações que temos de analisar internamente, não se pode desculpabilizar tudo. Não podemos crucificar ninguém por cometer um erro, mas não se pode incidir no erro e estar tudo bem. Vamos ponderar com calma, é uma aposta do clube, é um jogador da seleção sub-21 alemã, tem muitas competências. Tem de evoluir e andar para a frente».

[Contestação no final] «É normal. Estou de rastos, sou de Braga, ainda por cima. A insatisfação perante um resultado destes em casa, em que empatámos depois de estar a ganhar 2-0 e podíamos ter marcado mais. Se estivesse na bancada também protestava».