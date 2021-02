Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo por quatro bolas a duas frente ao Tondela:

[Segundo lugar] «Não me diz absolutamente nada. Zero. O que me diz é a atitude e o comportamento dos jogadores. É fantástico, no contexto onde estamos, passado 72horas a nossa ressaca europeia foi fazer um dos nossos melhores jogos da época, com brilhantismo, a atacar bem e a defender bem, fazendo golos com bom recorte técnico. Soubemos fazer um grande jogo. Andei em várias conferências a falar na densidade de jogos, as pessoas não me estavam a entender. Nenhuma equipa na Europa nos últimos vinte anos fez a sequência que o Sp. Braga fez. Neste momento sinto-me satisfeito porque as pessoas entendem-me. Dois jogos por semana é diferente de jogar em 72horas. Neste contexto a nossa equipa tem estado brilhante mesmo num campo pesado. Ganhámos bem, merecemos ganhar, fomos fortes e intensos».

[Como é que foi trabalhado mentalmente entre jogos europeus] «É um trabalho conjunto, do departamento médico, de toda a gente. Fazemos trabalho a nível de descompressão do sistema nervoso central, que muitas vezes custa mais a recuperar. Temos as nossas estratégias, não as vou dizer, mas trabalhámos muito isso e os jogadores podem nem o sentir».

[Otimismo para a Roma?] «Fizemos o nosso trabalho, já ninguém se lembra do Castro, das saídas de janeiro, do Carmo, da saída do Viana, da lesão do Iuri, do Francisco Moura. São outras pedras no caminho, mas temos conseguido orientar-nos sempre. Tem sido a nossa vida e estou muito satisfeito. Vamos focar no jogo da Roma, pensando que 72horas vamos jogar na Madeira, mais 72 horas depois vamos jogar para a Taça de Portugal no FC Porto. É fruto da responsabilidade que criámos e temos estado bem em todas as competições».

[Zé Carlos] «O problema do Zé Carlos não é o Zé Carlos, o problema chama-se Esgaio, que é uma máquina, reage muito bem, recupera muito bem e é muito competitivo. O Zé Carlos vai jogar seguramente na quinta-feira, o Esgaio não pode jogar e joga o Zé Carlos em Roma».