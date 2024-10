Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) sobre o Vitória de Guimarães, que coloca os guerreiros na final four da Taça da Liga:

«O primeiro objetivo quando chegámos era manter-nos nas competições europeias, na Liga Europa, foi conseguido. Tínhamos o objetivo de chegar à final four da Taça da Liga e conseguimos. Jogo contra uma equipa boa, entrámos muito bem no jogo, a primeira vez que o adversário vai à baliza faz o golo. A primeira parte foi dividida, mas a segunda parte não. Tivemos mais oportunidades, flagrantíssimas, para dilatar o marcador, e conseguimos o nosso objetivo. Estaremos lá na final four».

[Mudanças surtiram o efeito desejado?] «Quisemos dar mais poder com o Amine [El Azzouani] na frente, e com o Zalzar quisemos também um centrocampista com mais chegada à frente. Vimos que necessitaríamos de três médios e dar velocidade do lado direito com o Gabri. No fundo ganhamos mais consistência para chegar ao golo».

[Importância desta vitória] «Nós sabemos o que sentimos e o que passámos depois do jogo que não foi bem conseguido para o campeonato, houve uma ressaca difícil. Sofremos com isso, ganhar é o contrário, dá mais alento, frente a um rival muito bem organizado. Dá moral à equipa, com os pés no chão, a minha vida é tudo menos fácil, temos um trabalho muito duro pela frente, estamos consolidados, mas há muito caminho pela frente. À mínima distração podemos espalhar-nos e não queremos».

[Niakaté] «Teve um deslize [expulsão com o Boro / Glimt], sem dúvida, mas o comportamento antes e depois do deslize tem sido muito bom. Por isso é que lhe foi dada uma segunda oportunidade, porque na minha opinião, merecia. Se fossemos a crucificar já tínhamos dois centrais a menos. O desafio dele é a concentração e o foco, estando assim é um central de muito bom nível».