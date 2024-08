Carlos Carvalhal prepara-se para regressar ao Sp. Braga e, sabe o Maisfutebol, caminha para ser oficializado ainda esta segunda-feira. O acordo com o técnico de 58 anos é iminente e evoluiu nas últimas horas depois de o nosso jornal ter dado conta desta possibilidade após o jogo deste domingo dos arsenalistas.

Carvalhal é o escolhido pelo presidente António Salvador para ocupar a vaga do recém-demitido Daniel Sousa, que chegou aos minhotos em maio e fez apenas quatro jogos oficiais.

Com passagem pela Pedreira em 2006/07 e 2020 a 2022, Carlos Carvalhal está hoje livre no mercado da bola e recentemente recusou algumas abordagens do Brasil. Trabalhou pela última vez nos gregos do Olympiakos na temporada passada.