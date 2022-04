Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) sobre o FC Porto:

«Uma vitória da equipa, fundamentalmente dos meus jogadores, tiveram um comportamento fantástico contra um adversário fortíssimo. Há um grande emérito do Sp. Braga frente a um FC Porto que nos tentou empurrar para trás. Tivemos de ter duas linhas mais baixas do que normalmente fazemos, mas foi a forma encontrada para que o FC Porto não jogasse entre linhas. Temos um mérito muito grande nesta vitória, conseguimos igualar a pontuação do ano passado, o que acho fantástico, encerrámos as contas do quarto lugar e agora vamos à procura, com responsabilidade, a jogar até ao fim com seriedade porque jogámos contra equipas que lutam pela manutenção».

[Arbitragem] «Não vi nada de anormal, sinceramente. Não comento arbitragens, nunca o fiz, não vou abrir aqui uma exceção. Há uma riqueza tática grande, de substituições para se analisar, que é o mais importante».