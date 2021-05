Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal e Braga, após o regresso aos triunfos (2-1), sobre o Moreirense:

«Foi um jogo que se antevia nada fácil, o Moreirense é uma equipa positiva, as equipas do Vasco Seabra são equipas positivas. Quando jogam sob pressão atuam de uma determinada forma, hoje veio descomplexada e estávamos alertados para isso. Dominámos a primeira parte, mas fomos sujeitos a reações do adversário, permitimos alguns contra-ataques, sendo o Moreirense perigoso em alguns lances e nós também tivemos as nossas oportunidades em ataque organizado».

«Na segunda parte penso que o Sp. Braga foi melhor, podíamos ter sentenciado o jogo por várias vezes, e depois há aquela máxima de que se não marcas acabas por sofrer, a equipa acabou por recuar porque queria muito ganhar o jogo. Numa das poucas oportunidades, não querendo ser injusto, mas que me lembre, o Moreirense consegue empatar. A crença e a vontade de ganhar foi tanta fez-nos ir para cima e permitiu ganhar o jogo. Não me custa dizer que tivemos a pontinha de sorte que faltou em dezenas de jogos. O importante foi voltar aos triunfos».