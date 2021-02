Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) frente ao Portimonense:

«Este é o oitavo jogo em 22 dias. Não tenho adjetivos para classificar a minha equipa. Já não chega esta densidade de jogos, esta sequência dramática, ainda por cima estar a perder torna as coisas muito mais difíceis. A nossa equipa teve capacidade de, nesse contexto, reverter o resultado perante uma equipa difícil que teve uma semana para preparar este jogo. Tivemos alguma intranquilidade no início, alguma desconexão pelo Borja e o Sporar aparecerem na equipa, mas tinham de jogar por uma gestão da próxima equipa. O adversário faz o golo e tem oportunidade para marcar o segundo, o que seria mais difícil, mas tivemos três boas oportunidades para marcar na primeira parte. Na segunda parte conseguimos manter o adversário atrás, evitando a transição, o que não é fácil. Marcámos dois golos e, a partir daí, fechámos. Ainda tiveram oportunidade para marcar, tivemos uma pontinha de sorte com uma grande defesa do Matheus, reconheço».

[Equipa nunca esteve ansiosa…?] «A equipa foi sempre serena e tranquila, acreditou sempre na sua capacidade, sem se desequilibrar, mesmo assumindo riscos, mesmo jogando em igualdade na última linha, com uma exposição total para tentar ganhar. Fomos sempre muito eficazes, a entrada do Tormena foi importante, é um jogador rápido e foi várias vezes buscar os adversários. Não vou dizer que é uma vitória justa, o Portimonense também trabalhou muito, mas quisemos muito este triunfo».

[Castro] «Parecia uma coisa mais grave, mas aprece-me uma pequena entorse tibiotársica. Vai ser reavaliado amanhã. Não parece ser uma coisa por aí além.»

[Borja e Sporar] «Deram excelentes indicadores. O Borja tem uma dinâmica muito idêntica ao Sequeira, cumpre como terceiro defesa e se precisarmos também cumpre no corredor. Com o tempo vão melhorar mais. O Sporar também esteve bem, não conhece ainda as rotinas da equipa, havia uma ou outra dessincronização, mas ambos tiveram e ir para dentro porque foi necessário entrar. Não foi porque chegaram a gora, o Abel Ruiz fez 82 minutos em Moreira, o Sporar entrou naturalmente, precisávamos de gente fresca».

[FC Porto poupou jogadores para defrontar o Sp. Braga] «É uma gestão do Sérgio Conceição, que a fez como nós fazemos também, não tem a ver com o Sp. Braga, mas sim com recuperação, porque ninguém faz uma recuperação em 72 horas. Os jogadores podem jogar de três em três dias uma vez, têm energia acumulada, mas não nesta sequência. É natural que eu e o Sérgio Conceição tenhamos de fazer gestão».

[Saída de Paulinho] «Paulinho é jogador do Sporting, quem tem de falar sobre ele é o Rúben Amorim, não faço nenhum comentário».