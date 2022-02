Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória (2-1) frente ao Paços de Ferreira:

«Os jogos são todos difíceis e nós temos de perceber que o grau de dificuldade nos nossos jogos aumentou, pela responsabilidade do Sp. Braga. Temos de perceber que esta é uma vitória fundamentalmente da equipa, dos jogadores que jogaram, dos que entraram e da massa associativa. Ao intervalo o resultado era muito injusto, não marcámos, mas criámos duas oportunidades claras. Na segunda parte retificámos alguns posicionamentos, falámos com tranquilidade. Na última viragem falei com agressividade, hoje foi com calma porque percebei que não era uma questão de atitude. A segunda parte foi galopante, antes de marcar tivemos cinco ou seis oportunidades claras, estreámos o Buta, o 13.º jovem lançado da nossa academia, foram utilizados vários jovens jogadores, são estas vitórias que fazem o seu crescimento. Foi uma vitória com muita alma, muito crer, competência e organização».

[Momento desbloqueador é a inspiração do Ricardo Horta] «Mas o jogo é feito disto. O Paços faz um golo quando temos o jogo controlado, na minha opinião, sem tirar o mérito à equipa do Paços. Há momentos que mudam o jogo, um pontapé daqueles ajuda a transformar jogos. Acho que coletivamente a equipa estava a dar uma resposta positiva.».

[Ausência de Moura] «O Moura tem um traumatismo na rótula, já em Guimarães jogou com dores e continua a ter dores; o seu rendimento não vinha a ser o melhor, falámos com ele e decidimos poupá-lo neste jogo para a Liga Europa»

[Expulsão de André Horta] «Estava a falar com o Baixinho, e o árbitro entendeu que era com ele».