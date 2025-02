Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-0) frente ao Gil Vicente:

«Obviamente satisfeitos com o resultado, importante num jogo que se antevia difícil frente a uma equipa que nos tirou pontos na primeira volta, empatou com o Sporting e ganhou ao Porto. Entrámos fortes, chegámos ao golo e depois deu-se a expulsão e, com isso, o jogo ficou mais complicado. Foi complicado entrar nas linhas, num adversário com bloco baixo, e com isto não estou a criticar o Gil, fez o que se esperava. Da nossa parte esperava-se que fossemos pressionantes, o que não conseguimos na segunda parte, mérito do adversário e demérito nosso. O Gil teve oportunidades, nós na nossa oportunidade conseguimos fazer o golo, o Gil não conseguiu, vencemos um jogo difícil, que era o mais importante».

[Dificuldades no corredor central?] «A equipa não esteve tão fresca. Tivemos um comportamento fantástico na abordagem ao jogo. Não é a soar a desculpa, os treinadores entenderão isto, outras pessoas possivelmente não, mas tenho de o dizer: quando as equipas jogam à quinta e ao domingo e quebram esse ciclo, em que deixam de jogar e recuperar para ter mais treino, entram num registo diferente. Creio que, muitas vezes, nesta mudança de ciclo as equipas sentem dificuldade. Sentimos um pouco isso, ainda bem que ganhamos, a tendência vai ser melhorar nesse aspeto. A equipa entra muito bem, muito forte, com o refresh das substituições a equipa tranquilizou».

[Terceiro lugar] «Vou dizer o mesmo. Tivemos um jogo importante que vencemos e agora estamos focados no jogo com o Vitória, um dérbi, um jogo importante, não nos interessa olhar para a tabela classificativa. O caminho é o mais importante».

[Fotografia de Zalazar com as cores do Zenit] «É nosso jogador, a informação que tenho é que está lesionado. Não sei o que vai acontecer no futuro, tem de perguntar a quem de direito. Se regressar é muito bem-vindo, se sair desejamos as maiores felicidades».