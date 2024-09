Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo sólido (4-0) frente ao Rio Ave:

«Terceiro jogo, nove golos marcados, um sofrido. Jogo com um adversário muito bem trabalhado, de muito qualidade. Conseguimos uma vitória robusta depois de uma quinta-feira europeia. A equipa fez uma pressão constante, é preciso correr, e a equipa fez isso. Levou a que conseguíssemos uma vitória justa, e friso o aspeto da ressaca de quinta-feira, porque sai muito do corpo dos jogadores, da sua atitude. Acabámos com uma vitória justa, na minha opinião, em que o adversário tem um momento de ração em que provoca três grandes defesas ao Matheus, que está lá para isso. Estamos a crescer como equipa, temos uma equipa com muitos miúdos, que estão a crescer e a cometer cada vez menos erros. Com a recuperação de todos vamos ficar mais fortes, estamos a crescer como equipa. Há muito caminho ainda pela frente».

[Gabri Martinez] «Temos os jogadores à disposição, temos uma densidade competitiva grande, precisávamos de um jogador com qualidade de desequilíbrio, mas que também equilibrasse defensivamente, e o Gabri é fantástico a fazer isso, tem uma grande disciplina tática. Para cada jogo há uma estratégia, temos de pensar no plantel na sua totalidade, porque essa gestão tem de ser feita, ou a malta começa a rebentar pelas costuras».

[Sinais dos jogadores que entraram no onze?] «Felizmente todas as vezes que fazemos substituições os jogadores que estão de fora acrescentam. Faz-se uma equipa assim, uma equipa não é feita de onze jogadores, faz-se com um plantel, e os jogadores não podem entrar aziados. Há uma coisa que tenho a certeza: tenho grandes personalidades, jogadores humildes e trabalhadores. Isso tem levado a que se consigam vitórias».

[Vitória pode dar confiança] «São os golos que marcam a diferença. Se no Nacional tivéssemos marcado mais cedo poderíamos falar de algo diferente. Quando marcas a atitude da equipa é mais de segurança. Quem procura durante muito tempo tem hiatos em que as outras equipas também sabem aproveitar, e temos de estar preparados para isso, como estivemos hoje com o Matheus, mas está lá para isso».