Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) sobre o Santa Clara. O técnico bracarense destaca que a equipa não pode perder o foco, apesar do bom momento.

Análise ao jogo

«A equipa foi ambiciosa, tínhamos de ser assim, perante um adversário organizado, que não ia deixar espaços. Trabalhámos muito para tentar ter mobilidade e um controlo de jogo para chegar à área contrária. Não foi fácil, porque não havia espaço, mas a equipa não se precipitou. Podia estar no plano deles que podíamos perder a calma, mas a equipa teve personalidade, soube estar em campo e o golo foi um bom prémio. Na segunda parte, viu-se o esforço da equipa, os 29 jogos da temporada e que estamos em dezembro e com muito trabalho acumulado. Por vezes, faltou alguma frescura em alguns momentos, mas a equipa fez um esforço tremendo e estou muito orgulhoso do trabalho deles. Estiveram sempre a competir».

Significado do crescimento até ao 4.º lugar

«Mais do que o quarto lugar, é olhar para trás e ver o que a equipa evoluiu. A equipa trabalha, há altos e baixos, mas sempre com a sensação de que está a crescer. Estamos a competir bem e isso faz-nos felizes, que os jogadores seguem a ideia. Estamos no bom caminho, mas não nos podemos conformar com o que somos hoje».

Evolução da equipa

«Penso que vais ter sempre dias em que estás melhor ou um pouco pior. Tentemos ter identidade de jogo, com bola e sem bola, há dias em que estamos mais ‘finos’. Há jogos em que conseguimos marcar logo aos dez minutos, e outros em que temos mais dificuldade em concretizar. Há dias em que a equipa está menos fresca. Porém, não conseguimos nada, estamos a meio da temporada, mas penso que isto não aumenta a pressão. Temos de seguir, digo o que disse após o jogo com o Nice: recuperar do esforço e encarar o próximo jogo, que começa 0-0 e temos de trabalhar muito. Se não estivemos na nossa melhor versão vai ser difícil conseguir a vitória.”

Lesão de Nikaté

«Não tenho informações sobre ele. Tenho de esperar pelos médicos amanhã».

Homenagem aos campeões do Mundo de sub-17

“Temos muito orgulho da nossa academia. O caminho deles é evoluir, temos de ter calma, há muitos anos de trabalho pela frente».