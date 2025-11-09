Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa após o triunfo sobre o Moreirense. O técnico valoriza o esforço da sua equipa no último jogo de mais uma série intensa.

Análise ao jogo

«Foi uma vitória importante, porque vínhamos de partidas com resultados adversos, vínhamos de grandes jogos com resultados adversos. Era importante que a equipa pudesse tirar um prémio de um esforço grande, num jogo com um contexto de calendário muito exigente, a última partida antes da pausa, e esta vitória fica-nos muito bem».

Ricardo Horta e Zalazar figuras da equipa?

«É importante valorizar o trabalho que fazem dentro do coletivo. É importante ver a evolução do Rodrigo Zalazar, com qualidade individual, pouco a pouco está a ser um jogador mais de equipa. Há que valorizar a competência grande que têm no jogo, a render muito para a equipa numa posição exigente, mais centrocampista de apoio ao avançado. Nesta posição pode jogar também o Pau Víctor, o Dorgeles, o que faz com que tenha de subir o nível. Mas, gostaria de destacar o trabalho coletivo dele, e de outros, pelo crescimento que estão a ter».

Golo sofrido de bola parada. Temeu o pior?

«A equipa fez um grande esforço para se por na frente do marcador e a faltar pouco tempo consentiu o golo de bola parada. Antes e depois tivemos possibilidade de marcar, a partida ficou aberta. Veio um pouco o fantasma de outros jogos, tivemos oportunidades para matar e não matamos e sentiu-se um pouco o que sentiu com o Genk. Quando a partida não é super bonita, com posse, a equipa também tem de ter capacidade para ganhar e hoje teve essa face».

Ganha pontos aos adversários diretos que estão à frente na tabela...

«Uma vitória em casa frente a um adversário que estava em cima na classificação é positivo. Temos falado do calendário, vínhamos a fazer bons jogos numa série de jogos imensa, mas não estávamos a crescer na tabela. Hoje foi diferente, era importante vencer, a vitória é importante para continuar a acreditar no processo. É importante que em certos momentos tenhas de atar os pontos, agarrar aos pontos».

Fran Navarro saiu aos 20 minutos.

«O Fran sentiu-se mal, teve náuseas e ficou com a visão um pouco alterada. O médico aconselhou a sair do campo. Foi para casa, vamos ver como evolui nos próximos duas, estará em vigilância».