Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (0-1) na receção ao Nacional da Madeira:

Análise ao jogo

«Foi uma partida dececionante. Saímos com a cara que não queríamos ver desta equipa. Vínhamos de jogar um jogo com um nível de intensidade, esforço, exigência e competitividade tremenda há uns dias e apelámos a isso na preparação para este jogo. Isso é o mínimo que temos de oferecer como equipa, essa exigência, de sacrifício, trabalho e compromisso. Quando isso, por uma circunstância ou outra, não está presente tona-se difícil. Os rivais têm as suas armas, têm ganas de vir aqui ganhar ao Braga e não podemos perder todos os duelos do jogo, todas segundas bolas. Construiremos a partir daí, como fizemos em Guimarães e com o Feynoord, mas aqui não tivemos isso. Temos que continuar a trabalhar, já a partir de amanhã, todos. Todos. Para melhorar. Para melhorar já em Glasgow, em todas as partidas, não só nos jogos grandes e na Liga Europa. Não há desculpas, sabemos que o calendário é o que é, temos de dar tudo o que temos em campos e se tivermos de fazer uma série de mexidas para refrescar a equipa vamos fazer isso. Sem o nível que frisei não temos capacidade para competir».

O que está a falhar?

«Não será uma simples circunstância, é um conjunto de circunstâncias que fizeram com que a competitividade não tenha estado. Não nos podemos esconder. Temos de ser capazes de oferecer a nossa melhor versão a cada dia. É preciso mínimos para competir ao mais alto nível. Analisaremos e trabalharemos para melhorar».

Condições para continuar

«É certo que vamos em cinjo jornadas sem ganhar, num processo que não para com jogos a cada três dias. Esta versão que temos falado para ter a cada partida tem de ser em todas as partidas, e não só a espaços. Não pode ser só em Guimarães e com Feyenoord, jogos especiais, tinha de ser hoje em casa com o Nacional. Em todos os jogos. Se isso não acontece temos menos condições para ganhar. Temos de trabalhar todos, juntos e unidos como equipa. As forças estão aqui, as ganas estão cá da nossa parte, disso não há dúvida. Temos de continuar a trabalhar para mudar esta mentalidade, para ter a versão da equipa que necessitamos a cada jogo».