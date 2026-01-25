Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo incontestável (5-0) na receção ao Alverca. O técnico destacou o terceiro jogo consecutivo sem sofrer golos.

Análise ao jogo

«O jogo não foi fácil. A partida acabou com um resultado expressivo porque encarámos o jogo com a mentalidade certa, um nível de energia alto e de dinamismo elevado. A equipa respondeu bem e nos momentos em que o Alverca teve bola mostrámos um esforço coletivo muito grande».

Estreia de Barisic na defesa

«Treinou toda a semana, vimos que estava preparado e esteve bem, sóbrio, conectado e a tomar boas decisões. Conseguiu ajudar os colegas, houve boa química com os companheiros, uma boa comunicação e creio que nos vai ajudar para termos uma melhor solidez defensiva, até na ajuda de construção».

Jogo ideal depois de um duelo europeu

«Vínhamos de um jogo de exigência alta, tivemos este jogo e nos Países Baixos vamos ter outro. Mas, tínhamos de responder neste jogo, frente a uma equipa perigosa, com muitas entrelinhas, que tem umas armas de transição perigosas. Havia muitos ingredientes para ser uma equipa perigosa, mas a equipa captou a mensagem do treinador e soube competir como equipa».

Terceira cleansheet consecutiva

«Mais do que a baliza a zeros, realço a pouca quantidade de ocasiões que oferecemos aos adversários. Temos de ter um nível de concentração mais alto quando a equipa adversária chega menos vezes, e creio que a equipa, inclusive na segunda parte, esteve exemplar. Que continuemos nessa linha e que recuperemos para estarmos bem no próximo jogo».