Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (3-0) frente ao Rio Ave. O técnico diz estar «contente com a mentalidade da equipa» e ressalva que «o processo coletivo de muitos meses está a dar frutos».

Análise ao jogo

«Foi uma partida na linha das últimas, de alto nível, que procurámos vencer desde início. Mentalmente a equipa está muito consciente, entrou bem, forte em casa com os nossos adeptos. Conseguimos uma margem maior já no final, mas a equipa esteve agressiva, unida e procurou o segundo golo constantemente. Estou contente pela mentalidade, pelo esforço, há que continuar assim».

Melhor momento da época

«Tivemos mais dias para treinar, para respirar um pouco. Treinámos algumas coisas a mais, a equipa chegou bem ao jogo. Um dos meus focos durante a semana foi fazer com que a equipa tivesse a mesma forma de encarar o jogo. A equipa está num bom momento, mas o futebol não tem memória, e amanhã de manhã já vamos trabalhar para preparar o jogo em Barcelos, com um rival diferente, um jogo com um rival difícil fora de casa».

Pau Víctor mais entrosado

«Chegou um técnico novo, vários jogadores aos poucos na pré-temporada. Há várias desvantagens ao chegares a esta fase da época, em fevereiro, com 41 jogos disputados. Mas, também há vantagens. Não podíamos sobreviver a jogar 41 partidas sempre com os mesmos jogadores. Neste contexto, de muitos jogos, o processo torna-se mais lento, mas envolve todos. Todos os jogadores estão envolvidos neste processo, e nesta altura os jogadores estão mais familiarizados. Depois, o perfil que definimos oferecem diferentes coisas. Coletivamente estamos a beneficiar de todo o trabalho desenvolvido em todos estes meses e esperamos que o coletivo continue a beneficiar deste nosso processo coletivo.

Grillitsch e Moutinho a chegar a zonas adiantadas e com assistências

«Muito importante. Em muitos momentos da primeira parte jogou-se no meio campo rival e, se não és capaz de encostar nas linhas mais avançadas, se não tens dinamismo no último terço, é difícil. Todos, de uma maneira ou de outra, contribuem para o dinamismo ofensivo e para que tenhamos mais hipóteses».

Seis jogos sem sofrer golos desde que Salvador disse que a época começava agora

«Foram jogos muito diferentes, para competições diferentes e em contextos diferentes. O jogo em Tondela foi difícil, estão aí para verem os jogos que fizeram a seguir, pelo meio tivemos outras competições, na Liga Europa para conseguir a classificação nos oito primeiros. Na Liga, para os nossos rivais, um empate é bom, mas na Liga Europa o empate não servia aos adversários para passar. Isso tudo pesa. Temos visto uma equipa a defender de forma muito unida, a defender bem, vamos continuar a trabalhar para continuar assim».