Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) no derradeiro jogo da temporada. O técnico faz o balanço da temporada nos minhotos, apontando já à próxima época.

Análise ao jogo

«Gostava de terminar a temporada com uma vitória frente aos nossos adeptos. Dominámos bastante, a equipa tentou ganhar, não conseguimos transformar o domínio em muitas ocasiões, mas diria que foram suficientes para ganhar. Aproveitámos a ocasião para permitir que vários miúdos pudessem competir, já estavam connosco há algum tempo, e assim podem competir. É mais um passo para eles».

Balanço da temporada

«A temporada teve muitos jogos, e a equipa demonstrou crescimento. O caminho teve altos e baixos, chegámos à última fase com várias baixas, as pernas cansadas, é normal, mas os jogadores lutaram e puseram em campo muita energia para tentar ganhar».

Balanço pessoal

«Estou feliz por fazer parte do clube, desta cidade e de treinar este grupo de jogadores. Demonstraram em campo que trabalham para ajudar a equipa a cada jogo. Agora, toca a descansar para recarregar as pilhas, e voltar com a energia que necessitamos. Vamos ter seguramente a primeira partida cedo, 23 de julho, vamos enfrentar com ambição e energia».

Melhor momento e pior

«É difícil dizer um. Ver a equipa como competiu em Sevilha foi um dos momentos mais felizes da temporada. Depois, não quer dizer que seja o pior momento, mas pela equipa ter estado quase a conseguir, estivemos perto de uma final. Foi uma sensação de quase. A época teve altos e baixos, percebeu-se que a equipa cresceu muito. De uma forma geral a equipa deu passos em frente de maturidade e crescimento, estou satisfeito quanto ao trabalho realizado».

João Moutinho e Paulo Oliveira foi o último jogo?

«São dois jogadores que são importantes para o balneário, líderes do grupo a quem tenho de tirar o chapéu. O João teve mais participações do que o Paulo. O Paulo começou com titular, depois custou a entrar após a lesão, mas foi importante nesta última fase. Vamos tomar a melhor opção para ambas as partes. São jogadores que ajudam muito a que as coisas nesta equipa funcionem no comprometimento diário e no que significa o Braga. Todo o grupo de capitães ajuda muito o balneário».