Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, não tem dúvidas em afirmar que este foi o melhor jogo da equipa desde a sua chegada. O técnico lembrou que os bracarenses dominaram por completo o encontro e referiu que só faltou qualidade na tomada de decisão para o último passe. Afirmou, ainda, que o cansaço não é justificação para a igualdade.

Considera o resultado justo?

Em partidas como esta, em que somos tão superiores, onde o adversário não consegue gerar nada, temos de ser capazes de conseguir meter o último passe para completar as imensas jogadas que geramos. Foi o melhor jogo desde que aqui cheguei, em termos de controlo de jogo, em termos de superar a equipa rival, e temos de ser capazes de chegar à vitória. Ficamos tristes por não poder dedicar a vitória aos adeptos que nos apoiaram de início ao fim. Foi um jogo que nós mesmo complicamos. A gestão na segunda parte, a gestão de não permitir o contra-ataque, a decisão com bola, foi muito boa. Por isso, nesse sentido, estou satisfeito com a equipa. À parte da frustração de não poder dar a vitória aos nossos adeptos, saio satisfeito com a exibição da equipa.

Entrada de Fran Navarro foi tardia?

Foi a decisão do treinador.

O que é preciso para a equipa criar mais oportunidades?

Não penso que tomamos más decisões. Acho que o que nos faltou foi a qualidade para encontrar um companheiro na área. A quantidade de vezes que um jogador do Sp. Braga esteve perto da baliza com possibilidades de criar perigo, foram muitas. Foi o jogo em que fomos mais superiores ao adversário. Para conseguir marcar, temos de gerar as ocasiões que nós geramos. Faltou a qualidade no último passe. Preocupava se tivéssemos estas oportunidades com menos chegadas à área.

Estar a perder pela primeira acaba por servir de teste?

Não nos surpreendeu nada a equipa adversária. Foi o primeiro jogo em que estivemos a perder e acaba por ser um bom teste para ver como a equipa se comporta. A exibição que a equipa teve na segunda parte, mostra que estamos preparados. Ainda assim, temos de melhorar num próximo jogo, os jogadores tiveram um bom comportamento.

Depois do 1-0 a equipa relaxou?

Temos de minimizar os erros. Deixamos que a equipa do Aves chegasse ao golo, com erros que não podemos cometer, mas não podemos olhar para essas jogadas de forma isolada. Temos de olhar para um todo e, como disse, fizemos o melhor jogo até hoje. Numa partida em que o adversário faz tão pouco, temos de conseguir alcançar a vitória.

Cansaço da equipa justifica o empate?

Não podemos usar o cansaço como desculpa. Temos que continuar a jogar e ser capazes de ser mais eficazes.