Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-2) na receção ao FC Porto. O técnico considera que faltou «profundidade» à sua equipa.

Questão física

«Conhecíamos a condição física do Porto, uma equipa que aproveita bem a agressividade, com intensidade nas segundas bolas, com capacidade no jogo direto e na profundidade. Nós tentámos de estar à altura, para os neutralizar, e a verdade é que em grande parte do jogo conseguimos. Faltou-nos algo de chegada para conseguir algo mais, para ter mais profundidade. Não nos surpreende a dimensão física deste rival, porque temos visto durante a temporada».

Pressão pelo quarto lugar

«Estamos a lutar toda a época, desde o início, para ganhar jogos e não vai mudar agora. Vamos pensar no Moreirense, fora, uma equipa difícil. Esse é o nosso pensamento, preparar bem a equipa para o jogo com o Moreirense, para ir lá ganhar».