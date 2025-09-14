Declarações de Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (01) – a primeira da época – na receção ao Gil Vicente:

«Primeira derrota numa partida que foi difícil, já sabíamos. A verdade é que a alternância de controlo do jogo e a equipa não conseguiu produzir o que queria. Antes de poder ajustar no descanso e partir para a segunda parte de outra maneira sofremos o golo no último lance, que nos condicionou mais para a segunda tempo. A equipa deixou a pele em campo, trabalhou com intenção de chegar, primeiro, ao empate. Podíamos ter tido o prémio do empate naquele lance que foi tão clara. Queríamos dar aos adeptos uma vitória em casa, há que seguir a trabalhar, é a jornada 5 e temos todo o campeonato pela frente, tivemos um grande esforço da equipa no Verão, para se classificar para a Liga Europa, mas não nos pode deixar satisfeitos. Há muito trabalho a fazer, estamos num processo, há que seguir a trabalhar juntos. Há muito trabalho a fazer, há que trabalhar unidos para sábado ir ao dérbi ganhar».

[Falta de capacidade para criar perigo] «Nestes jogos temos de estar perto da área adversária, mas não é fácil quando do outro lado tens uma boa equipa, que se fecha organizada. Tentámos ter o controlo, que não tivemos na primeira parte, com gente na frente. A verdade é que na parte final, com mais gente na área com a presença do Ricardo [Horta], só nesse momento tivemos a sensação que qualquer coisa podia suceder. Temos de trabalhar para conseguir isso mais vezes. A equipa vinha de dois jogos em que criámos muito mais, e não quero dizer que, pelo número de oportunidades, merecia, mas pensei que o futebol nos ia sorrir um pouco mais hoje depois de não nos ter sorrido nos últimos. Vamos continuar a trabalhar, analisaremos, procuraremos soluções para que a equipa renda mais, já na partida de sábado.

[A pagar o esforço da Liga Europa?] «Por diferentes circunstâncias, as soluções que tivemos hoje eram as que eram. Gente a vir de viagens longas, não é que venham lesionados, mas tem de se ter cuidado, gerir o seu regresso. Não quero usar como desculpa, tínhamos de vencer, mas há que ir com cuidado para não somar mais baixas ao número de baixas que temos. Não conseguimos o empate, que era um mal menor».

[Lenços brancos] «Os adeptos não estão contentes quando jogas em casa e perdes. É normal. Vãos trabalhar para tentar dar alegrias aos adeptos, que nos estão a apoiar muito e bem. Não tenho mais do que palavras de agradecimento para os nossos adeptos.»

[Lugar mais pressionado para vencer?] «Não, continuamos a trabalhar a nossa ideia, preparar a equipa para melhorar, a ver se estes dias servem para conseguirmos recuperar alguns jogadores, o Paulo [Oliveira] saiu lesionado, vamos ver a extensão. Temos de trabalhar duro para melhorar, corrigir detalhes».