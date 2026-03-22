Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota (2-1) com o FC Porto, a contar para a 17.ª jornada da Liga.

O FC Porto tem uma dimensão física extraordinária

«Sabíamos que este jogo, igual como foi o da primeira volta, os detalhes iam ser marcantes. O FC Porto tem uma dimensão física e condicional extraordinária e difícil. A equipa sabia que seria assim, sabia que não seria fácil. Sabíamos que tínhamos de ter personalidade, que tínhamos de ser nós mais do que nunca.»

Sp. Braga criou poucas oportunidades

«As duas equipas dificultaram a construção do adversário. Nesses dois detalhes penso que nenhuma equipa se impôs muito claramente. Mas é verdade que nós também não criamos uma grande quantidade de ocasiões. Sabíamos que isso seria difícil, porque é uma equipa que, como as estatísticas dizem, sofre poucos golos. Agora vem a pausa para as seleções, alguns jogadores vão com a seleção, outros ficam aqui. Aproveitar para recuperar, porque temos tido uma semana bastante exigente com os dois jogos.

Chamada de Horta à seleção

«Para nós ele é um jogador fundamental, não o descobrimos agora. O Ricardo está fazendo um ano muito bom e, obviamente, o selecionador tem um trabalho duro de selecionar os que ele acha que são os mais adequados para cada convocatória. Neste caso ele teve, então estamos felizes por ele, como também estamos felizes por todos aqueles que foram chamados pelas suas seleções.»