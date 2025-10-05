Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na flash interview após o empate (1-1) com o Sporting.

Sp. Braga apresentou-se com personalidade

«Penso que a equipa esteve bem. Tivemos as ideias claras, sabendo que para ter êxito na partida teríamos de ter muito personalidade. Fomos uma equipa muito unida, atrevida e capaz de lutar. E, por momentos, juntar-se e saber sofrer. É verdade que o lance do primeiro golo toca-te. A equipa depois reage bem e é capaz de buscar novamente a bola e ter muito controlo do jogo em momentos.»

Mensagem ao intervalo

«A mensagem ao intervalo é que temos de continuar a insistir, a ter muita personalidade e confiar. Porque estamos a fazer muito com e sem bola e com caráter. Seguimos para a segunda parte nesse pensamento. Tínhamos a sensação de que estávamos a criar perigo. Não saímos da partida muito tristes tendo em conta o rendimento da equipa.»

Diferentes critérios em grandes penalidade

«Não entendemos bem o critério quando é uma coisa ou quando é a outra. Vimos um jogo em Guimarães em que tivemos um penálti contra. Se é esse o critério que Portugal quer seguir que seja. Mas penso que tenha de ser consistente. Para os jogadores saberem com o que contar e saber se é penálti ou não. É verdade que há penálti que dá-nos o golo, mas é verdade que o lance na primeira parte era igual ou mais claro que este.»

Sai com a sensação de que poderia ter vencido

«Uma equipa com personalidade que vem a um estádio que não é nada fácil impor o seu jogo. Mas claro que depois houve momentos em que o Sporting se impôs. Não é nenhuma falta de respeito ao rendimento do Sporting, mas saio com a sensação de que com mais um pouco de acerto tínhamos marcado outro golo. Olhando para a minha equipa, vou com a sensação de que que podíamos ter saído com a vitória.»



