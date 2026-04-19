Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) na receção ao Famalicão. O técnico do Sp. Braga destaca a mentalidade da sua equipa, que «nunca se deu como vencida».



Análise ao jogo

«A equipa, apesar de ficar à frente do marcador, teve falta de frescura nos últimos metros. Lembrar que há 72 horas estávamos onde estávamos. Creio que a equipa teve a intenção clara de querer ter bola, jogar para a frente à procura do golo. A verdade é que marcámos logo a abrir e tivemos oportunidade para fazer o segundo. Numa jogada em que estava momentaneamente com dez, com um jogador no chão, nasce o empate. Na segunda parte quisemos continuar, quisemos ganhar. Obviamente que, ao querer ganhar, podem acontecer transições. Colocamos gente com energia, mas acabámos sofrer, mas numa vez que te superam a meio campo com a bola controlada, fazem o segundo golo e o jogo ficou mais difícil. A equipa insistiu com diferentes alternativas. Creio que seria muito injusto não tirar pontos da partida de hoje, o empate não dos deixa felizes, mas continuamos».

Frescura

«Sabíamos que havia vários jogadores que não estavam a 100 por cento. É futebol, acontece com as equipas que fazem muitos jogos de alto nível durante temporada, que estão nas competições europeias. Não é desculpa, a equipa desgasta-se porque quer jogar no campo rival, na segunda parte a equipa queria ganhar o jogo. Jogámos no meio campo adversário, mas tivemos um contratempo em forma de golo, mas a equipa nunca se deu como vencida, lutou até ao final e no final conseguimos um ponto».

Quarto lugar fechado. Foco na Liga Europa?

«A forças vão estar canalizadas, focadas e postas na próxima partida. Temos de nos prepara bem, recuperar bem e por em campo tudo o que temos. A matemática diz que não está fechado, há que continuar a trabalhar»

Ricardo Horta

«Penso que, atendendo à última chamada [para a seleção], tem possibilidade de ir ao Mundial. Está a ser uma boa temporada, como costuma ser. É um jogador que dá tudo por esta equipa. É um grande capitão, um jogador de equipa. Estamos contentes por poder contar com ele».