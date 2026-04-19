Carlos Vicens: «Seria injusto não tirar pontos da partida de hoje»
Técnico fala em «falta de frescura da sua equipa»
Técnico fala em «falta de frescura da sua equipa»
Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) na receção ao Famalicão. O técnico do Sp. Braga destaca a mentalidade da sua equipa, que «nunca se deu como vencida».
Análise ao jogo
«A equipa, apesar de ficar à frente do marcador, teve falta de frescura nos últimos metros. Lembrar que há 72 horas estávamos onde estávamos. Creio que a equipa teve a intenção clara de querer ter bola, jogar para a frente à procura do golo. A verdade é que marcámos logo a abrir e tivemos oportunidade para fazer o segundo. Numa jogada em que estava momentaneamente com dez, com um jogador no chão, nasce o empate. Na segunda parte quisemos continuar, quisemos ganhar. Obviamente que, ao querer ganhar, podem acontecer transições. Colocamos gente com energia, mas acabámos sofrer, mas numa vez que te superam a meio campo com a bola controlada, fazem o segundo golo e o jogo ficou mais difícil. A equipa insistiu com diferentes alternativas. Creio que seria muito injusto não tirar pontos da partida de hoje, o empate não dos deixa felizes, mas continuamos».
Frescura
«Sabíamos que havia vários jogadores que não estavam a 100 por cento. É futebol, acontece com as equipas que fazem muitos jogos de alto nível durante temporada, que estão nas competições europeias. Não é desculpa, a equipa desgasta-se porque quer jogar no campo rival, na segunda parte a equipa queria ganhar o jogo. Jogámos no meio campo adversário, mas tivemos um contratempo em forma de golo, mas a equipa nunca se deu como vencida, lutou até ao final e no final conseguimos um ponto».
Quarto lugar fechado. Foco na Liga Europa?
«A forças vão estar canalizadas, focadas e postas na próxima partida. Temos de nos prepara bem, recuperar bem e por em campo tudo o que temos. A matemática diz que não está fechado, há que continuar a trabalhar»
Ricardo Horta
«Penso que, atendendo à última chamada [para a seleção], tem possibilidade de ir ao Mundial. Está a ser uma boa temporada, como costuma ser. É um jogador que dá tudo por esta equipa. É um grande capitão, um jogador de equipa. Estamos contentes por poder contar com ele».