Declarações de Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (3-1) sobre o Celta de Vigo, no último ensaio da pré-temporada bracarense:

[Sensações do jogo e da pré-temporada?] «Sensações boas, de uma equipa que se esforçou, que jogou seguro, que passou por momentos difíceis durante a partida, já o perspetivávamos perante uma boa equipa. Estou contente pelo comportamento dos jogadores, tentaram ser competitivos».

[Equipa preparada para o primeiro jogo oficial?] «Vamos descobrir na quinta se a equipa está preparara ou não. Temos trabalhado desde o primeiro dia para estar preparados para esse jogo. Estamos satisfeitos com o trabalho desenvolvido, com a aplicação dos jogadores, mas conscientes que o trabalho não está finalizado. Temos de continuar a crescer para enfrentar os desafios».

[Aspeto em que a equipa mais evoluiu na pré-época e onde pode crescer?] «Temos tentado trabalhar todos os momentos do jogo e preparar a equipa para todas as situações que podem acontecer nos jogos. Tivemos momentos de todos os tipos nestes cinco jogos. Estou satisfeito pela forma como a equipa enfrenta todos os aspetos de jogo. Uma das coisas mais importantes para poder melhorar é a vontade, o esforço e o compromisso dos jogadores, para terem um rendimento cada vez melhor. Creio que estamos no bom caminho, o processo não está acabado, temos margem para crescer em todos os momentos».

[Plantel. Quantos reforços precisa e para que posições?] «Não sei. Estou muito contente com o plantel que tenho. Estamos atentos ao mercado, o clube está a trabalhar há muito tempo para ter reforços para todas as posições. Estou a tratar, junto de quem fala comigo, essencialmente de um perfil diferenciado que queremos. Temos falado do que precisamos, o meu foco é no dia a dia, preparar a equipa desde o dia um, o tempo dirá o que o mercado ainda pode dar. Pensamos em prepara-nos o melhor possível para ter rendimento.

[Sistema tático vai alternar ao longo da época?] «Vamos vendo. Cada partida propõe algo distinto, cada adversário tem as suas particularidades. O mais importante são os princípios que queremos ter, com e sem bola. O sistema tático não é assim tão importante, vamos procurar fazer as coisas juntos com e sem bola para ter rendimento coletivo como equipa. O sistema vai depende de muitos fatores».