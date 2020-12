Após o triunfo expressivo em Atenas, Carlos Carvalhal espera um «jogo muito difícil» na visita à casa do Belenenses, numa partida referente à nona jornada da Liga. No entanto, o técnico do Sp. Braga frisou a ambição de conquistar os três pontos.



«Vamos entrar na máxima força, estamos motivados, focados e muito empenhados para o jogo, sabendo que vamos defrontar um adversário difícil, as equipas do Petit são sempre muito bem organizadas e agressivas no bom sentido», referiu aos meios do clube.



O treinador dos minhotos garantiu que «a gestão [do plantel] não é uma preocupação».

«Apesar de termos poucos dias, que é algo a que já estamos habituados, vamos estar em condições de discutir os três pontos. Temos um respeito muito grande pelo Belenenses [SAD] e sabemos que se antevê um jogo muito difícil para ambas as equipas, mas estamos com uma união e uma vontade muito grande de vencer, temos de expressar a nossa qualidade e estar muito concentrados», afirmou.



Face à sucessão de jogos em poucos dias, Carvalhal reforçou a importância de «recuperar sobre vitórias».

«Sem dúvida, preparar um jogo sobre vitórias é diferente de preparar um jogo com perda de pontos. Nós, felizmente, temos ganho muitas vezes e a recuperação acaba por ser melhor e mais fácil de se fazer, se é que é fácil nestas circunstâncias. Temos um plantel de boa qualidade e que nos permite fazer uma boa gestão», disse.

O técnico felicitou ainda FC Porto e Benfica pelas passagens às fases seguintes da Liga dos Campeões e Liga Europa, respetivamente.

«Queria aproveitar para retribuir as felicitações pela passagem à fase seguinte por parte do Sérgio Conceição e dar os parabéns à estrutura do FC Porto, ao seu treinador e à sua equipa, assim como ao Benfica e ao Jorge Jesus por terem passado à fase seguinte e pelos pontos que se têm conquistado. Tanto nós como o FC Porto e o Benfica temos ajudado o ranking de Portugal e creio que todos estes três clubes estão de parabéns», concluiu.



O Belenenses-Sp. Braga joga-se este domingo, às 20h00, no Jamor.