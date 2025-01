«Ano novo, vida nova», começou por dizer Carlos Carvalhal na antevisão ao jogo com o Benfica, no Estádio da Luz.

Aos jornalistas, o treinador do Sp. Braga confessou que quer os jogadores a fazerem um «reset» do passado recente, depois de apenas uma vitória nos últimos quatro jogos.

«Ano novo, vida nova. Quem merecer e trabalhar melhor durante a semana e consoante o plano estratégico para cada jogo será escolhido. Avançam os melhores, vamos escolher tendo em conta o que fizeram durante a semana e não em relação ao passado no clube. Chamei três jogadores, o Jónatas, o Diego Rodrigues e o Chissumba que estão em igualdade de circunstâncias», começou por dizer esta sexta-feira em conferência de imprensa.

Agora, alguns dias após o desaire caseiro com o Casa Pia (2-1), Carvalhal explicou que fez, juntamente com o presidente António Salvador, «um trabalho de introspecção e focalização».

Relativamente ao jogo com o Benfica, que «não é de tudo ou nada», o técnico português quer resgatar os três pontos: «Espero um jogo muito difícil na Luz, contra uma equipa muito boa, com um excelente treinador, muito bem organizada e que ainda não perdeu em casa nas competições domésticas», acrescentando que «não será uma tarefa fácil, mas os grandes desafios são para grandes homens».

«Os ventos fortes e tempestades fazem bons marinheiros», disse.

De seguida, Carvalhal foi questionado se o problema da equipa passava por egos no plantel: «Isso podia ter consistência se, seis dias antes, no Santa Clara, isso se tivesse verificado e não foi assim, a equipa uniu-se, jogou bem coletivamente, contra um adversário muito difícil e há outros exemplos (de jogos). Questões relacionadas com o ego são normais em todas as equipas do mundo. O Real Madrid tem 20 e tal egos e consegue fazer uma equipa. O nervosismo atrapalha, sim, temos escalpelizado isso e mais perto do próximo jogo em casa vamos aprofundar isso e resolver essa questão definitivamente».

Carvalhal confirmou ainda a convocatória de Fran Navarro para o embate com o Benfica, naquele que poderá ser o primeiro jogo com a camisola dos bracarenses após empréstimo do FC Porto até ao final desta temporada.

Relativamente a Rafik Guitane, que regressou prematuramente ao Estoril, depois do Sp. Braga cancelar o empréstimo, o técnico explicou que o mesmo teve falta de «competitividade».

«Desde há um mês e meio que, se fizesse mais um jogo, não poderia sair para lado nenhum porque já tinha sido inscrito pelo Estoril Praia e pelo Braga, e por isso também a decisão de ficar de fora das convocatórias. Teve um problema de falta de competitividade para jogar ao nível do Sporting de Braga», afirmou.

Por fim, Carvalhal referiu que João Marques deve sair por empréstimo neste mercado de janeiro.

«A sua situação está bem encaminhada para isso e penso que as coisas se vão resolver. Espero que faça um meio ano excelente, um bom Europeu de sub-21 e possa voltar ao Sporting de Braga depois», concluiu.

O Sp. Braga, quinto lugar, com 28 pontos, visita o terreno do Benfica, terceiro, com 38. A partida decorrerá no sábado, a partir das 18h, na 17.ª jornada da Liga.