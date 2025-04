Apesar de reconhecer que o Sporting «tem sido muito forte em casa», Carlos Carvalhal garantiu que o Sporting de Braga vai a Alvalade para jogar «olhos nos olhos»

«Vai haver dificuldades para os dois lados, vamos com determinação, raça, um foco muito grande, a jogar olhos nos olhos. Sabemos das dificuldades, mas é dentro de campo que se esgrimem dificuldades. Temos honra e queremos respeitar o Sporting de Braga, a cidade e a região e, por isso, vamos à luta com tudo para conseguir os três pontos», disse o técnico dos minhotos, na conferência de imprensa de antevisão à partida desta segunda-feira.

«Rui Borges está a fazer um bom trabalho que sofreu uma ou outra transformação. É uma equipa à imagem do seu treinador, organizada, com ambição, que é muito difícil jogar no seu terreno, tem muitos pontos fortes e um deles é o seu avançado [Viktor Gyökeres], com certeza, mas não é só ele», frisou.

Vítor Carvalho e Rodrigo Zalazar já recuperaram das lesões, mas Roger e Fran Navarro continuam limitados fisicamente.

«Temos confiança nos nossos jovens, estarão o Rúben Furtado e o Patrão convocados para este jogo, têm 19 e 17 anos [respetivamente], são as nossas opções como alternativas para o ataque. Estou a focar a idade, mas não estou a pôr em causa a competência. Zero desculpas, não está um guerreiro, levantam-se dois», salientou.

«Estamos com os pés bem assentes no chão, com as nossas expectativas no sítio, conscientes das virtudes e de uma outra limitação, como todas as equipas têm, e é assim que vamos até ao fim do campeonato», afirmou.

Em igualdade pontual com o FC Porto, o Sp. Braga pode beneficiar de uma eventual derrota ou empate dos dragões. «O nosso foco é o Sporting e não queremos distrair-nos com outras coisas porque haverá vida para todas as equipas depois deste fim de semana.»

Carvalhal abordou ainda o processo de naturalização de Roger, que ficou concluído esta semana e, assim, o extremo já pode ser opção para as seleções nacionais portuguesas.

«Além de um excelente jogador é um miúdo fantástico, humilde e muito trabalhador. Pena ter-se lesionado porque estava com números muito bons. É uma das grandes revelações da época, se é que é revelação. Pode perfeitamente aspirar ao Europeu de sub-21, sem me querer imiscuir no trabalho do meu amigo [e selecionador] Rui Jorge, ele é uma mais-valia», observou.

Sporting e Sp. Braga defrontam-se esta segunda-feira em Alvalade, a partir das 20h45, num jogo da 28.ª jornada da Liga