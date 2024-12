Na antevisão ao jogo com o Casa Pia, o treinador do Braga, Carlos Carvalhal, abordou o alegado interesse do Sporting de Braga na contratação de Fran Navarro no mercado de janeiro.

O técnico dos arsenalistas recordou que já trabalhou com o espanhol no Olympiakos, quando o avançado estava cedido pelo FC Porto.

«É um jogador que aprecio, se não apreciasse não o tinha levado para o Olympiakos [na época passada], mas o foco está no jogo com o Casa Pia», disse Carvalhal.

O técnico quer melhorar o desempenho da equipa em casa, contando com o apoio dos adeptos na receção aos casapianos, no domingo, para a 16.ª jornada da Liga.

O técnico destacou a boa prestação fora, mas reconheceu a necessidade de melhorar em casa e valorizou a decisão do presidente de abrir as portas do estádio.

«Se os jogadores se sentem mais confortáveis fora? Se estou numa ação, independentemente de ganhar muito ou pouco dinheiro, e estou constantemente a ouvir críticas a minha ação vai ser de defesa. Quando somos puxados para cima, aceitamos o erro e vamos fazer melhor. A criatividade vai estar mais desperta e desenvolvida em função da atmosfera. Espero que isso aconteça amanhã [no domingo], que perante um erro os jogadores que sejam tributados com um aplauso e, perante este repto que lanço aos adeptos, estou certo de que o resultado final vai ser bom», destacou.

O técnico antevê um desafio semelhante ao anterior, frente ao Santa Clara (vitória por 2-0), contra um adversário com um sistema idêntico e que só perdeu dois dos últimos 10 jogos. «O Casa Pia é uma boa equipa. O João Pereira tem feito um trabalho muito bom, mas queremos focar-nos em nós.»

O treinador fez ainda um balanço positivo da época, frisando que a equipa ainda compete em todas as frentes.

«Registo que há sempre um apontamento negativo em relação ao que o Sporting de Braga tem feito, mas a equipa está em quarto lugar no campeonato, apurada para a "final four" da Taça da Liga e nos "oitavos" da Taça de Portugal e tem tudo para seguir em frente nas competições europeias. Tão bom que estamos em todas as competições e vamos ter um mês decisivo em janeiro.»

Paulo Oliveira é baixa por lesão muscular, enquanto o defesa-central Arrey-Mbi, afastado após um erro contra o Estoril (2-2), está de volta às opções.

«Eu disse-o publicamente que ele ia ficar dois jogos de fora. Jogar amanhã [no domingo] ou não depende das minhas decisões e também muito do que os jogadores nos dão. Quem avalia durante a semana o comportamento, a atitude, a vontade de ganhar e de fazer as coisas é o treinador e isso está escondido para os adeptos e para vocês [jornalistas]. Contamos com todos, ninguém está com os pés de fora e, depois, escolho os melhores em função do trabalho desenvolvido durante a semana e da estratégia para o jogo.»

Sp. Braga (4.º) e Casa Pia (7.º) defrontam-se no domingo, às 18h00, no Estádio Municipal de Braga, num jogo com arbitragem de David Rafael Silva e que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.