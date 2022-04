Declarações do treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, à SportTV, após a vitória por 3-2 ante o Benfica, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

«Fizemos muito para vencer o jogo, os jogadores foram estoicos, coesos. Fomos equipa. Interpretamos bem o plano de jogo. Passava por, num primeiro momento, tentar condicionar o Benfica a partir da sua primeira fase de construção. Acho que o fizemos bem. Pela qualidade do Benfica, não jogámos tão alto como gostaríamos. A partir de determinada altura, começámos a ter mais bola, mais jogo, conseguimos duas boas oportunidades. Acabámos por fazer o golo numa terceira oportunidade. A nossa equipa procurou bastante a largura, teve sempre um bom posicionamento final, reagiu sempre bem à perda de bola.»

«Chegámos ao intervalo a justificar a vitória. Há uma reação do Benfica, que cada vez foi metendo mais gente à frente. Nós nunca nos perturbámos, acho que fomos sempre uma equipa coesa, conseguimos o 2-0, depois com o jogo controlado há aquele lance da grande penalidade, que é, mas não vem com um assédio demasiado à nossa baliza naquele momento. O Benfica acredita, consegue chegar ao 2-2 com mérito e depois, ter capacidade anímica e força para conseguirmos o 3-2… tenho de dar uma palavra forte aos meus jogadores: muito orgulhoso, não me canso de os elogiar, tenho um grupo muito bom, com gente jovem e mais experiente, mas essencialmente com muita gente jovem na convocatória.»

«Não vou dizer que a vitória é justa ou não é justa, porque o Benfica também fez muito para ganhar o jogo, mas nós fizemos um jogo bem conseguido e a vitória assenta-nos bem.»

[Se Iuri Medeiros saiu com queixas:] «Sim, ao intervalo já estava a manifestar algum desconforto e a opção foi a entrada do Yan Couto, porque naquele momento era importante não só atacar, mas também fechar o corredor, estávamos em vantagem de 2-0 e o lado esquerdo do Benfica é forte.»

[Vitinha:] «Se o Abel não tivesse amarelo, se calhar o Vitinha teria entrado dez ou 15 minutos mais tarde, mas em função do amarelo, neste jogos pode acontecer algum lance menos atento e ficar com dez é terrível contra uma equipa tão forte. Equacionámos o Musrati, que tinha amarelo, mas ainda bem que não o fizemos, porque ele tem um lance brilhante. Aliás, há dois lances brilhantes, que é o lance do terceiro golo, a assistência do Musrati que é espetacular e a finalização também e a jogada dos irmãos Horta é fantástica: o Ricardo, só ele consegue descobrir aquele passe para o irmão para conseguir fazer golo.»

«Eu gostaria de desejar as maiores felicidades ao Benfica no jogo com o Liverpool na terça-feira, espero que tenha sucesso, é muito importante para o futebol português que consigamos estar neste patamar e conseguir pontos para Portugal.»

[Estreia de Berna:] «Tenho de dar uma palavra ao Berna. O Berna entra e não é para colecionar mais um jogador da formação. O Berna entra porque eu tinha prometido ao Berna que iria metê-lo este ano, nem que fosse um minuto. É um miúdo espetacular, além de ser um excelente jogador, é um miúdo que me emociona, é um bracarense total, um rapaz aqui de Braga que vive o clube de forma apaixonada. Nós quando fomos jogar a Arouca, acabou o jogo e ele estava na claque, junto da assistência e eu reparei nele e abraçou-se aos jogadores que entraram naquele jogo, ao Dinis [Pinto], ao [Eduardo] Schürrle, com uma alegria que parecia que tinha sido ele e é das tais situações que me faz recordar a minha estreia no Sp. Braga. Hoje, se calhar, foi o dia, em todos os jovens que tivemos oportunidade de meter, que se calhar mais me emocionou, fundamentalmente por ele ser um miúdo espetacular e ter um amor ao clube e um fervor grande. Prémio dado, só espero que agora ande da perna, para ter sequência. Tem qualidade para isso.»