Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-1) no terreno do V. Guimarães:

«Creio que fizemos uma primeira parte de continuidade, de nível, podíamos era ter, não digo sentenciado o jogo, mas podíamos ter feito o 2-0. Na segunda parte esperávamos uma reação do V. Guimarães, houve essa reação aliada ao facto de termos jogado na quinta –feira, perdemos alguma frescura e o Vitória começou a entrar com a bola pela nossa estrutura dentro. Fechámos o caminho da baliza e as melhores situações da segunda parte são nossas. Acho que a vitória se ajusta perfeitamente. É importante realçar a nossa equipa ter mostrado caráter. Há um facto, e fico triste por ter passado ao lado da imprensa portuguesa, fomos a equipa que mais ataques fizemos na última jornada da Liga Europa, com grandes equipas. A equipa tem tido esse tónico, essa postura de procurar o golo, mas nós treinadores gostamos de ter uma vitória assim, com os jogadores a sofrer, com nove jogadores, mas a fechar bem a nossa baliza. Confirma que a equipa tem uma identidade forte, agarrou-se ao jogo, quis ganhar e fechar os espaços ao adversário. Este tipo de vitórias é importantíssimo, com caráter e determinação».

[Quaresma não acompanhar Esgaio deu vantagem tática?] «Jogámos o nosso jogo, acima de tudo. Estivemos preocupados com a nossa dinâmica. Estivemos em campo como temos estado nos últimos jogos».

[Expulsões como se explicam] «É uma entrada para parar o contra-ataque, o árbitro entendeu que devia ser vermelho. Ainda não vi, provavelmente sim. O árbitro é soberano, tem a decisão, não havia necessidade de haver reações, não deveria ser normal, mas acontece, nós provavelmente também o faríamos».

[Temeu que o jogo se invertesse nos minutos finais?] «É sempre uma incógnita, nunca preparámos uma equipa para jogar com duas linhas de quatro. Sem um jogador preparamos, sem dois é mais complicado. Mantivemos a linha de quatro defensivamente e mesmo com nove criámos a oportunidade do Schettine. Defendemos muito bem, os jogadores foram brilhantes, tiveram caráter e quiseram muito ganhar o jogo. Andava mortinho que isto acontecesse, ganhar com caráter, o que me deixa radiante».