Carlos Carvalhal realizou, este sábado, a antevisão ao «jogo grande» da 8.ª jornada da Liga, com a visita do Sp. Braga ao terreno do FC Porto.

O técnico espera uma reação dos bracarenses à «exibição cinzenta» diante do Olympiakos, num encontro que considera ser de «grau de dificuldade máxima», perante os azuis e brancos que não querem perder pontos, na perseguição ao líder do campeonato, o Sporting.

«Tivemos uma exibição cinzenta diante do Olympiakos, algo semelhante ao que o FC Porto fez frente ao Man. United, na Liga Europa. Sofremos neste jogo o que o FC Porto sentiu com o Bodo/Glimt, pouca agressividade, os seus responsáveis e treinador disseram isso. Nós também sofremos um pouco disso, falta de agressividade e intensidade, não estivemos ao nosso nível para poder somar pontos», admitiu o técnico.

«Espera-nos um jogo de grau de dificuldade máxima, um dos mais difíceis do campeonato porque poucas equipas vencem lá, mas vamos em busca dos três pontos. Quero uma equipa com uma atitude competitiva forte, frente a uma equipa boa, bem trabalhada e com um treinador muito estratégico», acrescentou.

Para este encontro, Carlos Carvalhal não pode contar com os lesionados Robson Bambu, Paulo Oliveira, João Moutinho e Rodrigo Zalazar, sendo que os três últimos podem regressar até 19 de outubro, quando os minhotos defrontam o 1.º Dezembro, a contar para a Taça de Portugal.

O jogo entre FC Porto e Sp. Braga tem início marcado para as 20h30 deste domingo, no Estádio do Dragão e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.