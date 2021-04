Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate a uma bola na receção ao Belenenses:

«O Belenenses é a terceira equipa menos batida do campeonato, é muito difícil marcar golos, é preciso ter paciência e nós tivemos paciência. Principalmente na primeira parte, já vi os lances, tivemos seis chances de golo, e o Belenenses tem três. Tivemos mais do dobro das oportunidades flagrantes e podíamos ter chegado a vencer confortavelmente ao intervalo. Justificávamos isso. Na segunda parte a equipa não esteve tão bem até ao golo. Fica sempre alguma dúvida entre o um zero e dois zero, entre defender a vantagem e fazer o segundo golo. Nesse período não gostei. Com as substituições voltámos ao jogo, empurrámos o Belenenses para trás, tivemos quatro oportunidades claras para golo. Foi a grande brecha deste jogo, tivemos várias oportunidades. Fomos penalizados pela falta de eficácia, a eficácia que tivemos em Faro. Tivemos o engenho e arte de criar muitas oportunidades. Esperávamos mais e justificamos mais, mas o futebol é eficácia»

[Gaitán] «O Nico teve uma época muito azarada relativamente às lesões, fez três pré-épocas para estar em condições, tem treinado mais de acordo com a sua capacidade nas últimas semanas, já jogou mais minutos em Faro e daí ter jogado de início hoje. Com o tempo de utilização vai crescer, cumpriu o seu papel de ligar o jogo dentro do coletivo. No início da época tínhamos um jogo interior fortíssimo e fomos perdendo isso por forças das contingências. Ficamos satisfeitos com ele e com a globalidade da equipa, embora não tenha gostado da segunda parte até ao golo, como já disse. Temos de ser mais pró-ativos, já falei com a equipa sobre isso, tem a ver com o resultado. Às vezes a equipa fica na dúvida de meter muita gente na frente em busca do golo e poder desequilibrar a equipa para chegar ao segundo golo».