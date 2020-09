Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a estreia com uma derrota (0-1) em casa, na receção ao Santa Clara:

«Este é um jogo fácil de analisar. Vimo-nos a perder logo aos cinco minutos numa desatenção numa segunda bola. Depois há uma tentativa não muito bem conseguida de reagir. Conseguimos fazer um golo, invalidado, o Santa Clara também teve uma oportunidade num jogo incaracterístico. Fico com a sensação que ao intervalo o empate seria o resultado que mais se ajustava. Na segunda parte o jogo teve só o sentido da nossa parte, nem permitimos ao adversário sair. Desperdiçámos uma série de oportunidades, metemos duas bolas no poste frente a uma equipa que jogou atrás. Esta é a história do jogo, em que ficaria muito triste com o empate. Não ganhar este jogo fico muito desapontado. Não estou minimamente desapontado com os jogadores, na segunda parte fizeram tudo para ganhar, com qualidade, criando oportunidades flagrantes; não foram remates a trinta metros. Criámos seis ou sete oportunidades. Perante isto não estou triste com os jogadores. O caminho é mais a segunda parte porque demos 45 minutos de avanço. Haverá o dia em que não vamos jogar metade, vamos uma vez à baliza e vamos marcar um golo».

[Infelicidade ou incompetência] «Chamar incompetência à bola que bate no poste duas vezes, à bola que passa a centímetros do poste, à bola que é desviada, para mim não é incompetência, com toda a sinceridade. A felicidade faz parte do jogo e tem de se procurar, que foi o que o Santa Clara fez, mas nos também procurámos a nossa felicidade. Tivemos uma eficácia muito baixa».

[Golo invalidado] «Não comento arbitragem. É ver e analisar».

[Fábio Martins] «Desde início, quando assinei pelo Braga, havia pretendentes e uma oportunidade de fazer um encaixe financeiro e isso ficou logo definido à priori».