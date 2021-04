Carlos Carvalhal confessou que a pausa para os compromissos das seleções foi saudável para o Sp. Braga, esperando que os jogadores expressem o que foi trabalhado no interregno na visita ao São Luís, numa partida da 25.ª jornada da Liga.



«Esta paragem foi boa, foi uma semana de trabalho espetacular, principalmente esta última. Toda a gente envolvida, até estranhamos [tanta gente], mas é positivo porque a competição interna aumentou e agora queremos expressar em Faro tudo o que treinámos durante a semana», disse na antevisão da partida à televisão do clube.



O técnico frisou estar «muito satisfeito com a dinâmica, a recuperação de energia e a absorção e consolidação de ideias» pela equipa e deixou elogios ao Farense.

«Temos o máximo respeito pelo Farense, é uma equipa boa, organizada, fico muito contente que o Jorge Costa esteja no futebol português. É um treinador positivo, as suas equipas não são negativas, o que é bom para o jogo», referiu.

Carlos Carvalhal destacou ainda a «capacidade individual dos jogadores do Farense» e a «tradição» de jogar em Faro para concluir que tem a «consciência» que será «um jogo difícil» para o Sporting de Braga.

«Mas isso não retira nada da nossa ambição de querer discutir os três pontos, esse é o nosso grande objetivo. A nossa confiança é máxima, vamos com tudo para vencer o jogo. [Mas] Digo o mesmo daqui a oito dias e digo o mesmo desde o início da época, não estou a mudar nada no nosso discurso: entramos para vencer os jogos todos», atirou.



Carvalhal destacou que a formação minhota «pratica um bom futebol, o que é reconhecido por muita gente», mas acima de tudo é uma equipa que procura «saber interpretar bem tudo o que acontece no jogo».

«Há equipas que nos têm feito sofrer, amanhã [segunda-feira] vai haver momentos em que vamos ter que sofrer e vamos saber responder às vicissitudes do jogo. Pensamos que estamos muito bem preparados e, apesar de termos feito muito bem até ao momento nas diversas competições, achamos que o melhor ainda está para vir», antecipou.



O jogo entre Farense e Sp. Braga está agendado para as 18h45, desta segunda-feira, no estádio São Luís.