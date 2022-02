Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações na flash interview da Sport TV, após a derrota no dérbi do Minho contra o Vitória, numa partida da 23.ª jornada da Liga:



«Foi uma primeira parte muito incaracterística. Os guarda-redes praticamente não tocaram na bola. O Vitória remeteu-se mais. Não estava muito descida, mas sim num bloco muito compacto. Tivemos dificuldades em entrar. O Vitória não teve também grandes oportunidades.



Na segunda parte mexemos, retificámos o posicionamento de alguns jogadores e por onde deveria entrar a bola. Tivemos uma entrada fulgurante com ritmo e andamento. Fizemos o golo do empate e tivemos oportunidade para fazer o 2-1 pelo Yan. A expulsão não foi boa. Não fomos pacientes, tentámos fazer tudo muito rápido e fizemos muitos passes da linha defensiva diretamente para os avançados. Dominámos por completo onze contra 11 e dez contra dez. E numa situação de falta de rigor concedemos o 2-1. Aliás, também houve falta de rigor no lance do 1-1. Estávamos precavidos para aquele canto ao primeiro poste.



Estávamos à procura da vitória. Temos de ter solidez atrás para construir a vitória. Uma desatenção foi fatal. O resultado é injusto. O Sp. Braga não fez muito para ganhar, mas fez o suficiente para estar em vantagem. Aliás, a igualdade seria o resultado mais justo pela nossa inércia a jogar contra dez. Fomos penalizados pelo jogo direto. O Vitória procurou a felicidade, mas não assim tanto. As situações de ataque foram esporádicas.»



[Substituições]: «O Moura não estava bem no jogo, além disso tinha uma dor no joelho. O André joga numa linha mais subida que o Castro e isso tem repercurssões no jogo. O Fabiano é muito competitivo, embora o Yan tenha uma saída diferente. Apareceu no lance do 1-1 e poderia ter feito o 2-1. Depois o Yan não teve rigor no lance do segundo golo. Se estivesse bem posicionado, cortava o lance facilmente. São jovens, mas não me escudo nisso. O Yan tem 19 anos e o Fabiano também. Eles estão a crescer e estes erros servem de aprendizagem. Faz parte do crescimento.



A derrota tem um peso maior, é um dérbi. Saliento a presença dos nossos adeptos e agradeço o apoio. Queríamos dedicar-lhes uma eventual vitória, mas agora não há nada a fazer. Perdemos três pontos, perdemos um dérbi. Vamos continuar. Temos a Liga e a Liga Europa pela frente. Temos de reagir já no próximo jogo pois temos um longo caminho até atingirmos os nossos objetivos.»