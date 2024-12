Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao AVS:

«Jogar quinta e domingo é muito complicado, mas se há dúvidas, perguntem ao Barcelona que perdeu ontem com o Las Palmas em casa, três dias depois das competições europeias. A equipa fez um jogo muito adulto, não deu grandes hipóteses ao adversário e que podia ter um resultado diferente ao intervalo.

A equipa do Aves defendeu bem, organizada, e meteu muita gente atrás. Fomos procurando os caminhos, mas não conseguimos na primeira parte. É certo que o Aves também teve duas oportunidades por erros nossos. Na segunda parte, o pendor do Sp. Braga com muitas oportunidades a justificar uma vitória difícil.

[Usou a mesma equipa, mas só na segunda parte esteve melhor] Os treinadores são todos uns burros porque apostam na mesma equipa, perdem, deviam ter mudado a equipa. Quando mudamos jogadores, perdemos, somos burros na mesma. Temos sido duplamente burros. Mantivemos a mesma equipa porque fizemos uma boa exibição frente ao Hoffenheim, há a parte mental e moral e entendemos que seria melhor avançar com o mesmo onze e ainda bem que fizemos.

Na segunda parte fizemos algumas correções, nomeadamente com o posicionamento do Moutinho e do Vítor Carvalho. Em determinada altura quisemos meter o Gabri na direita para ir de frente para a baliza e depois metemos o André Horta mais na esquerda e começaram a trocar mais.

[importância de não sofrer golos] É importante. Não há nenhuma equipa no mundo que não ganhe se não tiver solidez defensiva, mas também se pusermos isso ao contrário, podemos contar a quantidade de golos que marcamos. A equipa está a ficar cada vez mais adulta e isso é sinal de evolução. Mas isto não para e o foco está nos erros que cometemos hoje e queremos melhorar a equipa.

[vitória do Artur Jorge] Muito contente pela vitória porque do Sp. Braga e estou muito contente por estar a atingir este pico. A felicidade dele é a felicidade nossa.

[exibição de André Horta] Se há jogador que tem metido o André a jogar, sou eu. A titular ou a entrar, tem jogado, e como ele estão outros. O André para mim é um jogador titular, jogando ou não jogando».