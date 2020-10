Apesar do interesse do Sporting, Carlos Carvalhal mostrou-se satisfeito por poder contar com Paulinho, admitindo que foi o jogador que mais o surpreendeu desde que voltou a Braga.



«Foi o jogador que mais me surpreendeu. Estava à espera de um bom jogador, com capacidade de ligação, de ataque ao espaço, com capacidade técnica e de finalização, com os dois pés, mas mais com o esquerdo, e jogo de cabeça. Mas, depois de contactar com ele diariamente, fiquei maravilhado», disse, citado pelos meios de comunicação do clube.



Além do avançado, o técnico dos bracarenses deixou elogios a David Carmo, defesa central «de uma dimensão muitíssimo maior» do que aquela que pensava, e a Sequeira, recentemente chamado à seleção nacional. Carvalhal vê no lateral-esquerdo «um exemplo», provando que «vale a pena trabalhar com afinco, vale a pena ser honesto, porque ser chamado à seleção aos 30 anos é possível (…), independentemente da idade ou de nunca ter sido internacional na formação».



Por último, o técnico confessou estar aliviado com o fecho do mercado de transferências, que causa sempre «alguma instabilidade» no plantel, e assumiu-se contra o defeso de janeiro.



«Preferia uma planificação para um ano inteiro, com um plantel curto e recurso às equipas B e mais jovens», apontou, deixando a garantia de que «a aposta na formação não é compatível com um plantel de 26 ou 27 jogadores, porque a janela [para os jovens] estaria fechada».