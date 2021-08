Sp. Braga-Sporting, 1-2 (reportagem)

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-2) frente ao Sporting:

«Dou os parabéns aos adeptos do Sp. Braga, desde o início até ao final estiveram sempre com a equipa. Parabéns ao Sporting pela vitória, fez muito para ganhar o jogo, e nós também fizemos muito. A primeira parte foi equilibrada, poderíamos estar a vencer, tivemos a melhor oportunidade no jogo. O Sporting foi altamente eficaz e conseguiu marcar. Na segunda parte o Sporting foi melhor até ao segundo golo, baixámos demasiado as linhas e ficou muito espaço no meio campo e o Sporting conseguiu o segundo. A partir daí o jogo é totalmente do Braga, infelizmente o golo aparece já tarde, mas ainda tivemos oportunidade para ganhar o jogo».

[Braga mais frágil do que na época passada?] «Vamos na segunda jornada, o ano passado na segunda jornada tínhamos zero pontos. A nível exibicional subimos do jogo da Supertaça para o Marítimo, e voltamos a subir hoje. Não sou de me lamentar, mas temos perdido jogadores, hoje mais uma vez tivemos muitas ausências. Fizemos um bom jogo, estamos em crescendo, estamos a recuperar jogadores. Vamos ficar cada vez mais fortes, o que me interessa é se a equipa está a crescer, porque o processo é muito importante para nós».