Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo sobre o Moreirense.

«Foi uma vitória da crença, do acreditar, do querer vencer. Ao intervalo passamos a pressionar a organização do Moreirense, corrigimos, e notou-se logo. Conseguimos fazer o 1-1, fizemos o 1-2 frente a uma equipa dificílima, principalmente no seu reduto. Mais saborosa é a vitória. Fora de casa somos, talvez, a equipa mais forte. Corrigimos a trajetória em casa e estamos a estabilizar o caminho, a equipa está a ficar mais madura».

[Vitória importante com a mutação que está a acontecer no plantel?] «É uma vitória do coletivo e dos adeptos que também estiveram presentes e foram importantes nessa crença. Vamos na quarta vitória, estamos a evoluir como equipa, não lamentamos ausências nenhumas, aliás, não temos ausências, quem está são os melhores do mundo, os jovens têm fome de vencer».

[Ricardo Horta o jogador que mais vezes vestiu a camisola do Braga] «É um jogador icónico, é o jogador que tem mais jogos e é o melhor marcador. Merece tudo de bom que lhe possa acontecer. É um jogador e uma pessoa extraordinária».