Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) sobre o Nacional da Madeira. Após o jogo com os insulares, o técnico perspetivou desde já o jogo com o Benfica:

[Geriu a equipa para o Benfica?] «Não geri absolutamente nada, pensei apenas neste jogo. Somos a equipa que mais joga neste campeonato, foi para dar um pouco mais de força no meio campo. Estávamos a ganhar 1-0, tínhamos jogadores rápidos na frente, em transição seria a melhor forma para fazer golos. O Benfica é outro jogo, a partir de amanhã vamos olhar para o Benfica, tentar perceber que Benfica vamos encontrar, o Benfica tem duas facetas neste momento em termos de gestão, esperamos um Benfica na máxima força contra nós. Vamos tentar preparar o jogo da melhor forma para irmos à luta para seguir em frente na Taça».