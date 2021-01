O Sp. Braga tem sete baixas para a visita a Alvalade (Bruno Viana, Tormena, David Carmo e Castro com covid-19; Moura, Galeno e Rui Fonte lesionados), e ainda Sequeira em dúvida, mas o técnico, Carlos Carvalhal, confia no plantel para o importante duelo com o Sporting.

«Não há titulares, há jogadores disponíveis ou indisponíveis, e [independentemente das baixas] o Sporting de Braga será sempre o Sporting de Braga, seguindo o lema de 100% de respeito pelo Sporting, 0% de medo», referiu o técnico, citado pela agência Lusa.

Carvalhal descreve um Sporting com «qualidade, um excelente treinador, uma boa equipa, com boa organização, um grande clube», e destaca também a relevância da frescura física, tendo em conta que o adversário deste sábado foi eliminado das provas europeias.

«O Sporting não está na competição europeia, não tem esta prova extra e tem-se apresentado para todos os jogos com uma frescura muito grande. Não tem tido esta sobrecarga que também lhes podia penalizar no campeonato, ou não, mas as equipas que estão, nós, o FC Porto e o Benfica, sentimos, num ou noutro jogo do campeonato, o peso de termos jogado a meio da semana nas competições europeias», acrescentou Carvalhal.