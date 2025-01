Carlos Carvalhal realizou esta terça-feira a antevisão ao jogo entre Sp. Braga e Benfica, a contar para as meias-finais da Taça da Liga e abordou, entre outros temas, aquilo que a equipa precisa de fazer para voltar a levar de vencida a formação de Bruno Lage.

Em conferência de imprensa, o técnico referiu que o primeiro objetivo foi concluído, com o triunfo por 2-1 em pleno Estádio da Luz, mas acrescentou que para voltar a vencer o Benfica, a equipa do Sp. Braga tem de mostrar ainda «mais argumentos».

«Conseguimos o primeiro objetivo, que foi a vitória no Estádio da Luz, mas temos noção que jogámos contra um grande clube, com uma excelente equipa técnica e jogadores de elevado nível. Vencemos porque fomos muito determinados, tivemos ousadia e ganhámos um jogo muito difícil. Queremos vencer outra vez e para isso temos de ter ainda mais argumentos do que no último jogo, porque o Benfica também vai dar mais qualquer coisa. Nós queremos estar na final da Taça da Liga», referiu.

«Importância da prova é grande, temos pergaminhos. O Sp. Braga já venceu, é uma prova importante e estamos dentro de todas as competições. Este é um torneio de curta duração em que temos legítimas aspirações de estar na final», acrescentou.

O jogo entre Benfica e Sp. Braga está marcado para as 19h45 desta quarta-feira e terá a arbitragem de Cláudio Pereira.