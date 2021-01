Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) frente ao Gil Vicente:

«Estou muito orgulhosos da equipa, do grupo. Temos tido desafios muito difíceis. Jogámos com o Benfica num lamaçal, depois com o Sporting tivemos predominância na segunda parte. Em três dias já temos este jogo e foi espetacular contra um adversário muito incómodo, os jogadores fizeram um excelente trabalho. Tivemos de estar sempre equilibrados perante uma equipa com um bloco baixo, o que não é fácil. Tivemos a oportunidade do jogo, o penálti, podíamos ter tirado vantagem disso, mas não aconteceu e fomos à procura até conseguirmos. São três pontos que sabem muito bem».

[Penálti muito festejado por a jogada ter funcionado?] «O fundamental é a alegria coletiva pela dificuldade do jogo; o Gil Vicente estava a fechar a baliza com muitas unidades, o que é complicado, as equipas do Ricardo [Soares] são organizadas defensivamente. A equipa tem rotinas, treinamos todos os dias, o padrão foi o mesmo e a satisfação foi por ter uma oportunidade excelente num jogo muito fechado».

[Ciclo de jogos] «Tenho uma tarefa em mãos que nunca tive na minha vida e acho que nunca nenhum treinador teve na vida. Jogamos à terça e ao sábado. Se conseguirmos chegar meia-final da Taça de Portugal, até março jogamos sempre de 72 horas em 72 horas, que é um desafio. Ainda bem que estamos nas competições todas, não atiramos a toalha ao chão em nenhuma, mas é um desafio terrível. Fiz oito alterações e estou orgulhoso pela resposta dos meus jogadores. Temos jogos com equipas que têm mais tempo de recuperação. Diz-se que Inglaterra jogam de três em três dias, mas jogam todos, e aqui não. Desde que sou pequeno e que estou no futebol não em lembro de um ciclo destes, penso que é inédito no futebol português. Mas não viramos a cara à luta e na sexta-feira vamos abordar o jogo com a Santa Clara para vencer».