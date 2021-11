Após a vitória contra o Portimonense, Carlos Carvalhal foi convidado a explicar a diferença que exista entre o Sp. Braga e os «três grandes» da Liga. À questão colocada por um jornalista inglês, o técnico dos minhotos enumerou o percurso da equipa na época passada, lembrou as vendas de Esgaio e Paulinho ao Sporting e terminou, com um sorriso, dizendo que precisa de sorte.



«Não é fácil de explicar. Há uma grande diferença entre o Sp. Braga e os outros. Vou dar um exemplo: o Benfica gastou quase 100 milhões de euros, nós gastámos 500 mil euros num jogador do Leixões. Pode imaginar a diferença que existe. Dentro de campo acreditamos que podemos batê-los. Acreditamos sempre. Ganhámos a Taça de Portugal, chegámos à final da Taça da Liga e estivemos na Supertaça. Para chegar aí, ganhámos ao FC Porto e ao Benfica. Lutámos contra eles, mas há uma enorme diferença em todos os aspetos», começou por dizer.



«Em Braga temos de ganhar todos os jogos, jogar bem e tentar ganhar títulos. Temos de vender jogadores porque o clube precisa para equilibrar as contas. Vendemos dois jogadores ao Sporting e estamos a competir com eles. A cultura do clube prevê ainda a subida de jogadores da academia à primeira equipa. Já estreámos nove rapazes. Hoje tivemos um miúdo de 16 anos no banco. Não é fácil. A pressão é idêntica, tentámos fazer o melhor com os novos jogadores que recebemos. Estamos em quatro competições, falta-nos um jogo para atingir a final-four da Taça da Liga, estamos na Taça de Portugal e queremos alcançar o primeiro lugar na Liga Europa. Esta é a minha vida, preciso de sorte», concluiu, entre risos.