Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória (3-2) frente ao Benfica:



[Vitinha pode chegar à seleção?] «É melhor não levantar muito as expetativas, mas é muito mais do que um poço de força. É muito forte a atacar o espaço, tecnicamente é bom, não é excelente, mas é bom, finaliza de uma forma espetacular com o pé direito, é forte de pé esquerdo, tem muita capacidade de cabeça. Se continuar a evoluir assim pode aspirar a chegar a uma seleção nacional, se não se deslumbrar. Disse o mesmo do Lucas João, mas era um jogador de contextos. Disse o mesmo, foi chamado à seleção, se calhar é o caso de um jogador que se perdeu no caminho. O Vítor está na mesma situação, porque no momento em que deixar de ter esta atitude vai jogar para o Cabeceiras de Basto. É uma avançado extremamente incómodo para os adversário, é internacional sub-21».