Para lá de resultado, o Casa Pia venceu por uma bola a zero, o jogo desta noite em Braga não correu de feição aos gansos. Filipe Martins teve de fazer duas substituições devido a problemas físicos, sendo transportados ao hospital.

Fernando Varela ainda na primeira parte foi atingido com violência pela bola na face e já na segunda metade foi Léo Natel a lesionar-se no joelho, de forma aparatosa, tendo também de sair de maca do relvado.

«Suspeitam-se que sejam lesões graves», disse Filipe Martins no final do jogo. «Não sou médico, mas, não tanto o Fernando Varela, mas o Léo pode ser grave», concluiu o treinador.

No final do jogo foi Ricardo Batista a ser assistido na ambulância, queixando-se de uma dor no peito. O guarda-redes recebeu o prémio de homem do jogo e foi depois assistido.