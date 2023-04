O Sp. Braga veio ao Estádio Nacional bater o Casa Pia e, desta forma, saltou para o segundo lugar da classificação, ultrapassando o FC Porto e ficando a apenas três pontos do Benfica, no dia em que ficou a saber o dia e a hora em que vai jogar na Luz. Mais importante, na perspetiva de Artur Jorge, os minhotos cavam o fosso para o Sporting para dez pontos. Ricardo Horta, que há uma semana foi determinante frente ao Gil Vicente, voltou a garantir mais três pontos esta noite. Os gansos, por seu lado, marcaram passo na luta pela última vaga europeia.

Duas equipas que atravessam uma boa fase e, talvez por isso, ambos os treinadores repetiram as mesmas equipas da jornada anterior, juntado as respetivas melhores peças para este jogo. Saiu o Sp. Braga que procurou instalar-se de imediato no meio-campo do adversário, com um bloco bem subido que asfixiou os gansos nos instantes iniciais do jogo. Com uma frente de ataque muito alargada, com Iuri Medeiros encostado à direita e Bruma do lado contrário, os minhotos colocavam muita gente na área e obrigavam o adversário a aplicar todos os recursos na defesa da baliza de Ricardo Batista.

O Casa Pia passou por tremendas dificuldades, sem espaços para sair a jogar, mas conseguiu suster o primeiro ímpeto dos minhotos e acabou por encontrar uma porta de saída, nas costas de Bruma. Foi pela direita, quase sempre pelos pés de Yuki Soma, que a equipa de Filipe Martins ensaiou os primeiros ataques e obrigou o Sp. Braga a ajustar a sua posição no terreno de jogo.

O Sp. Braga conseguia facilmente profundidade, quase sempre pela direita, onde Iuri Medeiros contou com o apoio do sempre disponível Víctor Gomez que ora atacava a linha de fundo, ora derivava para o interior da área, mas depois havia demasiada gente na zona de finalização. Os minhotos tinham mais bola, jogavam mais tempo no campo adversário, mas a primeira verdadeira oportunidade foi dos gansos, num lance de bola parada. Livre de Leonardo Lelo sobre a esquerda a colocar a bola no segundo poste, onde Fernando Varela amorteceu de cabeça para o remate, também de cabeça, por cima da trave. O nigeriano levou as mãos à cabeça, mas a verdade é que podia ter feito melhor.

O Casa Pia demorou a entrar no jogo, mas em dois ou três lances conseguiu assustar a equipa de Artur Jorge que acabou por retrair-se e recuar no terreno. Seguiu-se um período de parada e resposta, num jogo entretido, com dinâmica, mas com poucos remates. O Sp. Braga voltou a crescer nos últimos dez minutos da primeira parte e voltou a estar mais próxima do golo, com destaque para duas iniciativas individuais de Bruma, mas também para uma bomba de Ricardo Horta de fora da área que passou a rasar o poste. Os gansos escaparam mais uma vez pela direita, com mais uma arrancada de Soma que cruzou para o primeiro poste onde surgiu Tormena a cortar para canto. No estádio deu a sensação de autogolo, mas a bola passou ao lado.

Horta marca, gansos perdem asas

A segunda parte começou nos mesmos moldes da primeira, com o Sp. Braga a entrar mais forte, novamente com um bloco subido e a explorar muito bem o flanco direito, com Víctor Gómez e Iuri Medeiros a refinarem a boa ligação que já tinham exibido na primeira parte. O Casa Pia voltou, mais uma vez, a reentrar no jogo, mas desta vez teve de pagar a fatura, uma vez que minhotos chegaram ao golo. Um grande lance da equipa de Artur Jorge, com Iuri Medeiros a explodir sobre a direita e a encontrar Abel Ruiz na área. O espanhol arrastou a defesa do Casa Pia, atraiu também Ricardo Batista e depois soltou a bola para Ricardo Horta fuzilar a baliza, com um remate certeiro da zona de penálti.

Um golo que abalou visivelmente o Casa Pia que não conseguiu reagir e teve de submeter-se aos constantes ataques dos minhotos que, motivados, carregavam agora por todos os lados à procura de um segundo golo. Filipe Martins ainda aguardou uns minutos, mas depois fez três alterações de uma assentada, procurando recuperar a sua equipa para o jogo, mas era o Braga que ameaçava o segundo golo, com destaque para nova oportunidade de Ricardo Horta, servido por Borja. Artur Jorge também refrescou a sua equipa com as entradas de Pizzi e Banza.

O Casa Pia ainda esboçou uma reação, primeiro com uma bomba de Neto, logo a seguir numa arrancada impressionante de Godwin, mas era efetivamente o Braga que estava mais perto do segundo golo, com destaque para uma transição rápida de Bruma que permitiu a Ricardo Horta novo duelo com Ricardo Batista, desta vez sem sucesso.

O Sp. Braga teve oportunidades para matar definitivamente o jogo, com destaque para mais um remate de Ricardo Horta, a passe de Pizzi, para a defesa da noite de Ricardo Batista. O Sp. Braga não conseguiu engordar o resultado magro, mas a verdade é vale os mesmos três pontos que permitem todos os sonhos à equipa de Artur Jorge.

O Sp. Braga, com a quinta vitória consecutiva, sobe ao segundo lugar, ganha fôlego sobre o Sporting e agora pode sentar-se no sofá a ver o que os adversários vão fazer nos respetivos jogos.