André Horta foi suspenso por dois jogos depois de ter sido expulso, na vitória do Sp. Braga sobre o Paços de Ferreira (2-1), quando já tinha sido substituído. Segundo o relatório do árbitro, o médio dos minhotos dirigiu insultos a um dos árbitros auxiliares.

Segundo o mapa de castigos, André Horta dirigiu-se ao árbitro assistente Inácio Pereira nos seguintes termos: «És um boneco de m****, seu filho da p***». André Horta foi ainda repreendido por ter entrado o terreno de jogo, já depois da ordem de expulsão, para festejar o golo da vitória do Sp. Braga, marcado pelo irmão Ricardo Horta.

No mesmo jogo, o Sp. Braga foi multado em 2,710 euros, pelo comportamento incorreto dos seus adeptos que, segundo o mapa de castigos, deflagraram engenhos pirotécnicos, com o relatório do árbitro a assinalar um pote de fumo e um petardo.

Mais pesada foi a multa aplicada ao Benfica, também pelo comportamento incorreto no embate com o Santa Clara. O clube da Luz, reincidente nestes casos, vai ter de pagar 5,100 euros também pelo recurso a engenhos pirotécnicos no embate frente aos açorianos

Lista de castigos

Marchesín (FC Porto), dois jogos

Pepe (FC Porto), suspenso (processo disciplinar)

João Palhinha (Sporting), 3 jogos

Ricardo Esgaio (Sporting), 1 jogo

Coates (Sporting), 1 jogo

André Horta (Sp. Braga), 2 jogos

Tomás Handel (V. Guimarães), 1 jogo

Alex Nascimento (Famalicão), 1 jogo

Richard Ofori (Vizela), 1 jogo

Fran Navarro (Gil Vicente), 1 jogo

Jackson Porozo (Boavista), 1 jogo

Rodrigo Abascal (Boavista), 1 jogo